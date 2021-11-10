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公務員打第三針可享「疫苗假」

2021-11-10 列印
　　香港周四起安排合資格市民接受第三劑疫苗接種，公務員事務局昨宣佈，合資格接種第三劑疫苗的政府僱員，可享有一日「疫苗假期」，但未打針員工，則需由每兩周一次檢測，收緊至自費每周一檢；亦呼籲其他企業的僱主，在可行情況下向員工作出類似便利安排。疫苗假期方面，局方指所有已於九月三十日或之前接種最少一劑新冠疫苗的政府僱員，包括公務員、非公務員合約僱員和退休後服務合約僱員，接種第三劑新冠疫苗後，便可受惠安排。此外，政府刊憲延續現行社交距離措施的有效期十四天，直至本月二十四日為止。政府亦預告，正研究於餐飲業務處所及合適的表列處所，進一步嚴格推行使用「安心出行」。



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