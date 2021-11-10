﻿兩地商通關熔斷機制﻿ ﻿林鄭希望不會太嚴謹﻿

內地與香港正商討通關安排，早前有傳若香港有一宗確診，內地便會暫停通關。特首林鄭月娥昨強調熔斷機制是通關核心問題，需要再磋商觸發的定義，她希望不會太嚴謹；她更指過去數個月的三宗本地源頭不明個案，只是與輸入個案相關，香港基本上已本地「清零」。林鄭月娥昨表示，討論通關安排的進展良好，又形容恢復免檢疫、有序進入內地是香港的頭等大事，希望盡快與內地相關部委進行第二次對接會議。她指熔斷機制為通關的核心問題，需要商討，她說希望不用太嚴謹，但內地為免檢通關後帶來額外風險，當然會嚴謹，故需要討論。她認為訂立熔斷機制關鍵在於「定義」問題，除了個案數字，也留意到專家提到定義問題，即哪類個案才觸發「熔斷機制」，「大家都知道我們基本上已本地『清零』，過去數個月所謂三宗本地源頭不明個案，結果找出來都是與入口有關。」她指現時「清零」狀態得來不易，需要堅持這狀態，以便盡快與內地通關。呼吸系統專科醫生梁子超認為不應為一宗確診就叫停，可等待出現有社區傳播才再「落閘」。旅發局主席彭耀佳稱，任何形式的通關都會對香港有幫助，雖然通關初期規模未必較大，但認為要有適應過程，由於不少人有意來往香港和內地，相信屆時通關名額將會用滿。他又指根據外國經驗，在開放關口後，消費及旅遊頻率都會在高水平，估計大型通關後，內地及海外旅客會來港消費，期望與旅遊相關的行業業務出現「V型」反彈。另外，行政會議成員林正財接受傳媒專訪時指，在成功爭取與內地免檢疫通關，並提高了香港，特別是老年人口的疫苗接種率後，香港才可能會在約半年內開放全球旅行。