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美股中段跌128點

2021-11-10 列印
　　市場觀望今晚美國公佈的消費物價（CPI）數據，是否顯示通脹失控，以及有需要提早加息。在觀望氣氛之下，杜指中段報三六三○三點，跌一百二十八點；納指則報一五九二二點，跌五十九點。滙控美國預託證券價格見四十五點一四港元，跌零點一四港元；騰訊則見四百六十二點一五港元，跌一點八五港元。



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