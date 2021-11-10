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日報新聞 > 港聞

內地增43宗本土病例

2021-11-10 列印
　　內地疫情持續，前天新增六十二宗確診個案，當中四十三宗是本土病例，分佈八個省市，其中四川前日新增七宗的本地確診，均在省會成都報告。

　　疾控中心指，今輪疫情發現的感染速度快，個別病例感染鏈長，其中一名確診病人的關聯病例已達十三宗，感染者包括病人的家人、同事和鄰居，部份人並沒有交集，而他們的共同生活環境，例如電梯檢測出病毒樣本。



　　四川省疾控中心副主任唐雪峰表示，當地自今月二日出現首宗患者，有西北旅居史，基因排序亦顯示病毒同西北旅遊引發的相關的疫情是同一來源。根據成都當地確診者的活動範圍，目前全市已劃定十個疫情中風險區，封控區及管控區合共二十二個。

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