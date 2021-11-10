  • 2021年11月10日 星期三
  • 21º
  • 39%
熱門： 湖景邨電動飛翼板巨蟒甘比MIRROR

日報新聞 > 港聞

港姐黃嘉雯胞姐放貓入洗衣機明年審

2021-11-10 列印
　　港姐冠軍黃嘉雯的二十八歲胞姐黃綺婷，被指於年初在Instagram，上載一則十四秒的小貓被困轉動中洗衣機內的限時動態，她昨於屯門裁判法院否認虐畜罪。署理主任裁判官王詩麗將案件押後至明年一月十一日開審，被告准以五百元現金保釋候審，控方透露將傳召四名證人作供，辯方表示將爭議警方蒐證過程的合法性。報稱保險經紀的被告黃綺婷被控一項殘酷對待動物罪，指她於今年二月七日在天水圍天澤邨某單位，殘酷地惡待或驚嚇，或因胡亂或不合理地作出某種作為，或不作出某作為，而導致一隻貓受到任何不必要痛苦。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
2022-23 升中選校天書
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd