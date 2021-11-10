港姐黃嘉雯胞姐放貓入洗衣機明年審

沙維周一回歸魯營球場，正式出任巴塞隆拿主帥一職，獲近一萬名球迷入場支持。這位四十一歲的巴塞傳奇於記者會中透露，自己曾拒絕巴西國家隊的邀請，而選擇重返母會，目標是兩周內助球員重拾狀態，並矢言：「我們必須把自己推到極限。」 自一九年夏天於艾薩德退役後，沙維隨即成為該隊的主帥，並開始將控傳足球應用於艾薩德。結果兩年後，沙維成功將艾薩德建立成亞洲球隊的控傳典範。儘管今年一月及夏天，沙維曾兩次拒絕巴塞邀請，但他最終亦於周一回到闊別六年的母會，並於儀式上動容表示：「我本來不想哭，但我非常感謝球會。」 為母會棄教巴西 這位曾助巴塞八奪西甲冠軍的傳奇更於記者會上透露，曾拒絕巴西國家...

2021-11-10