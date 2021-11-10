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日報新聞 > 港聞

兩男一女 涉籲投白票被捕

2021-11-10 列印
　　​　　廉政公署昨日採取執法行動，拘捕兩名男子和一名女子，涉嫌違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》第27A條，即「在選舉期間內藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票」。三名被捕人士涉嫌在今年立法會選舉期間違反條例，於互聯網轉載帖文呼籲市民在選舉中投白票。廉署檢走數部手提電話，所有被捕人士已獲准保釋候查。

　　調查仍在進行，廉署指不排除再有進一步執法行動。立法會選舉提名期於十月三十日展開，根據《條例》，由當日起直至投票日即十二月十九日，被界定為「選舉期間」。《條例》訂明，「公開活動」包括向公眾作出的任何形式通訊，以及向公眾分發或傳佈任何材料。《條例》適用於一切與選舉有關行為，不論是在香港境內或在其他地方作出。廉署指干犯《條例》第27A條，最高可判處監禁三年及罰款二十萬元。



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