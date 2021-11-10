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跑馬地學校山坡 消防射水沖散蜂巢

2021-11-10 列印
■蜂巢如菠蘿般大小。
■消防員在場開喉射水。
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　　跑馬地昨有途人報案求助，指在法國國際學校對開山坡，發現一個約三十厘米長闊，六十多厘米高度的蜂巢掛在樹上，如大樹菠蘿般大小。消防及食環署其後到場處理，開喉射水將蜂巢沖散。跑馬地裴樂士道三十四號對開山坡，近日被發現離地二十多米高處築有蜂巢，有人擔心受影響，昨晨報案求助。該蜂巢約三十厘米長闊，六十多厘米高度，儼如大樹菠蘿般掛在樹上。消防員及食環署人員其後到場處理，至下午三時許，由消防員在場開喉射水，將蜂巢沖散。



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