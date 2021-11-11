﻿兩國泰機師染變種毒 回港四圍走 豁免檢疫人士 活動範圍擬受限

本港爭取與內地通關之際，本港昨日新增五宗輸入個案，其中兩人為國泰航空機師，他們駕駛貨機回港後，於機場檢測為陰性，但回到社區後檢測呈陽性，二人均帶變種病毒株。由於兩人先後去過多個地方，至少十三個處所須強檢，一百八十多人須隔離檢疫。當局稱，正考慮限制或減少獲豁免強檢機組人員回港後的活動地點。昨天五宗輸入個案中，一人是三十四歲的非本地男機組人員，他周一從卡塔爾航班QR8340抵港，在機場檢測初時不確定，複檢陽性，驗出N501Y變種病毒。他打了兩針復必泰，並無病徵，亦無進入社區。另兩位確診者為國泰貨機機師。二人本月六日駕駛CX2066貨機由法蘭克福回港，其中一人五十七歲，打了兩劑復必泰，與妻子、兩名兒子及外傭居於愉景灣蔚陽一獨立屋。他回港後第三日檢測呈陽性，帶L452R病毒株，前日送入北大嶼山醫院再採樣，病毒量增加，相信屬近期感染。近200接觸者須強檢病人本月六日至八日曾到東涌、中環及金鐘，亦到過中環國際金融中心購物。其妻子是愉景灣國際學校小學部教師，兩名兒子就讀該校，三人已入住檢疫中心。該校停課，約一百二十名學生須強檢。另一名確診二十九歲機師，與一名朋友居於尖沙咀凱譽，已打兩劑復必泰，前日送入北大嶼山醫院後再採樣，顯示病毒量高，相信近期染疫。他抵港翌日曾到尖沙咀棉登徑Maison Eric Kayser用膳，開始有病徵，同晚去過黃竹坑遊樂場；他在潛伏期內曾到東涌文東路公園，以及將軍澳毓雅里寶翠公園踢足球等，合共約有六十人須強檢。中心指，兩人在德國法蘭克福逗留期間接觸地勤人員，二人有戴口罩，但當地人無戴，估計二人在德國受感染。中心擔心，個案構成社區擴散的風險較高，強調未來一、兩周要注視社區有否出現源頭不明病例，並加強追蹤密切接觸者。當局明日起取消絕大部份豁免人士的檢疫安排，但不包括航機機組人員及跨境貨車司機等。不過，衞生防護中心總監徐樂堅指，當局正考慮限制或減少他們在港活動地點。此外，有兩宗輸入個案不排除是復陽，其中一名三十歲外傭接種兩劑莫德納疫苗，強檢期間六次檢測陰性，其後安排入住銅鑼灣珀麗酒店，她翌日到銅鑼灣高威樓的大生生活超市購物，同日到世貿中心三十四樓香港仁和體檢接受檢測，結果呈陽性，初步疑復陽。另一名十五歲少女，無接種疫苗，無病徵，上月十四日與家人由羅馬經卡塔爾多哈抵港，在機場檢測呈陰性，全家人在銅鑼灣皇悅酒店檢疫期間，六次檢測陰性，之後轉到尖沙咀港威酒店居住。她周日到訪海洋公園，翌日檢測陽性，帶L452R變種病毒，並有抗體，估計並非新近感染個案。