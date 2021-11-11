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移民為仔女計劃將來 未雨綢繆3大方向

2021-11-11 列印
移民為仔女計劃將來 未雨綢繆3大方向
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　　世界瞬息萬變，就連社會政策和教育制度都轉個不停，為爸媽和小朋友帶來許多新挑戰。面對未知的將來，很多爸媽都選擇移民來為子女提供多一個發展選項，並籌劃出穩定的前路。準備移民時，爸媽可按以下3大方向來部署，為下一代未雨綢繆。詳情：https://bit.ly/3wo87Lw

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