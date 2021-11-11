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警大派逾千「牛肉乾」 拖走八「阻街」車輛

2021-11-11 列印
　　交通大執法，警方大派逾千張「牛肉乾」，同時拖走八架「阻街」車輛，以對付不守法之人！

　　旺角警區聯同西九龍總區交通部前日舉行交通日，於區內交通擠塞黑點執法，嚴打單車、行人及違例泊車相關的交通罪行，當中違例事項包括「在行人路上踏單車」、「違無遵從交通標誌規定」、「於行人路泊車」、「在限制區內停車」、「在限制區內讓乘客上落」等。行動中，警方共發出一千零五十二張定額罰款（交通違例事項）通知書，並即時拖走八輛造成嚴重阻塞的違例停泊車輛。



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