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美股中段 跌45點

2021-11-11 列印
　　美國十月份消費物價指數（CPI）高於預期，並且創三十一年新高，市場擔心通脹熾熱，會逼使聯儲局提早加息，美股昨晚早段下跌。杜指中段報三六二七四點，跌四十五點；納指則報一五八三三點，跌五十四點。滙控美國預託證券價格見四十五點一九港元，跌零點一一港元；騰訊則見四百七十六點八三港元，跌六點七七港元。



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