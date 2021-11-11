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本港與內地 或農曆前有限度通關

2021-11-11 列印
■特首曾表示，與內地通關要逐步有序推行。
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　　彭博社引述內地官員指，內地與香港政府尋求在農曆新年前，回復部份香港接壤廣東口岸免檢疫通關，意味可能明年一月，與內地有限度通關。

　　彭博社報道指，內地與香港政府一直討論，在二月二十日北京冬奧結束後通關，報道引述一位匿名駐港中國官員表示，兩地政府尋求在農曆新年前，回復部份香港接壤廣東口岸免檢疫通關，但他未有解釋為何將通關的目標日期提前。港府回覆彭博社查詢時重申，政府正加強防疫措施，為「逐步有序」恢復與內地的通關創造有利條件。特首林鄭月娥接受傳媒專訪時曾表示，與內地通關要逐步有序推行，相信初期以廣東省先行，市民須接種兩劑疫苗，接受內地健康碼系統監察行蹤，恩恤和商務需要人士優先通關等。



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