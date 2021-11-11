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紐西蘭改為中風險B組區域

2021-11-11 列印
　　政府昨公佈，因應紐西蘭新冠病毒病疫情的最新發展，將指明紐西蘭由低風險C組指明地區，改為中風險B組指明地區，由十一月十七日凌晨零時起生效。

　　政府發言人表示，紐西蘭當局早前宣佈將採取與病毒共存政策，留意到當地的確診個案一直增加，必須收緊從紐西蘭到港人士的檢疫要求。目前紐西蘭是唯一的C組指明地區，從當日起，將無任何海外地區被列為C組指明地區。在抵港當天或之前十四天曾逗留B組指明地區，並已完成疫苗接種人士，須於指定檢疫酒店強制檢疫十四天，並於其後七天自行監察，及於抵港第十六天和第十九天接受強制檢測。未完成疫苗接種的非香港居民將不會獲准入境。



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