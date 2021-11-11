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內地增39本土病例 黑河疫情放緩

2021-11-11 列印
■黑河疫情快速發展趨勢，基本得到遏制。資料圖片
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　　內地疫情持續，過去一日新增五十四宗新冠病毒確診，其中三十九宗為本土病例，分佈在七個省。遼寧有最多的十七宗本土病例，河南有八宗，其餘來自河北、黑龍江等。

　　遼寧的十七宗個案來自大連市，當地亦新增十五宗本土無症狀感染者。黑龍江四宗病例出現在黑河市愛輝區，是在集中隔離或居家隔離管控期間排查發現，今輪疫情中，當地本土病例增至二百五十多宗。



　　國務院聯防聯控機制黑龍江工作組表示，黑河疫情發展的趨勢明顯放緩，疫情快速發展趨勢基本得到遏制，不過疫情的源頭仍在追溯，在一些之前未發現確診病例的個別農村地區、城市小區近日出現了新增病例，不排除疫情再有反覆。

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