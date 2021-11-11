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醫管局員工 打第三針可享疫苗假

2021-11-11 列印
　　醫管局跟隨政府建議，將會為接種第三劑新冠疫苗的員工，提供一日特許休假，讓員工接種後充份休息。而本月二十二日起，所有未接種疫苗的員工，必須在工作時間以外，每星期自費進行檢測。醫管局表示，定期檢測有助進一步減低院內傳播風險，又指醫管局目前整體員工接種率超過百分之九十七，強調接種疫苗是抗疫工作的重要一環。



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