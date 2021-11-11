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青少年糖尿患者 有上升趨勢

2021-11-11 列印
　　兒童糖尿協會昨日指全球糖尿病患者數量正在持續上升，特別是兒童及青少年群組，均有上升趨勢，至今全世界已有約一百一十萬名二十歲以下人口患有一型糖尿病。協會強調，若沒有治療好糖尿病，甚至沒有發現患病，患者有更高風險發生嚴重或致命併發症，如心臟病、中風和腎衰竭。協會指糖尿病分為一、二型糖尿病，一型糖尿病在兒童中較常見，提醒家長應多加留意兒童的身體狀況。



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