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鄧炳強：23條立法是未來重中之重

2021-11-11 列印
　　保安局局長鄧炳強昨日出席中總講座時表示，《基本法》二十三條立法是當局未來工作的重中之重，預計立法工作相當艱巨，可能面對惡意抹黑，政府會加強解說工作。

　　鄧炳強又指，《香港國安法》的效果立竿見影，除了拘捕肆意衝擊法律紅線的人和團體，當局亦進一步逮捕外部勢力代理人、偏激份子，以及利用「軟對抗」方式滲透反政府訊息的團體。



　　香港研究協會昨公佈港府滿意度調查，訪問一千零四十八名市民，保安局局長鄧炳強獲評分為二點二一分，是眾局長中最高分。

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