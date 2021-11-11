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元朗搗無牌凍房 檢逾七萬公斤雪藏肉

2021-11-11 列印
　　食環署昨日與警方、消防處和機電工程署採取聯合行動，在元朗嘉龍路搗破兩所無牌凍房，搜獲共約三萬五千四百公斤冰鮮肉類及家禽，和三萬七千六百公斤冷藏肉類及家禽，當中大部份附有衞生證明書，食環署正查核衞生證明書並追查有關產品的來源。

　　食環署拘捕一名男子及一名歲女子，並就涉嫌經營無牌凍房向他們展開檢控程序。此外，消防處人員在其中一個處所，發現一個貯有約二百公升柴油的容器，而該容器懷疑未經消防處批准使用，被捕女子亦涉嫌違反《危險品（一般）規例》並將被檢控。



　　機電工程署人員則發現場內有部份電線機械性保護不足，開關掣房和配電箱亦欠缺警告性告示，容易構成危險。

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