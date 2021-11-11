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貨車撼撞手推車 累執紙皮婦倒地

2021-11-11 列印
　　一輛中型貨車昨於九龍灣行駛，至一個彎位時疑收掣不及，撞向六旬拾荒婦人的手推車，婦婦失去平衡倒地，陷入半昏迷，現正留醫。

　　昨午近四時，一名六十五歲姓陳婦人推着放有紙皮的手推車，沿九龍灣宏泰道過馬路，其間三十二歲姓劉司機駕駛一架中型貨車，由九龍灣臨福街扭軚轉入，見老婦身影，隨即煞停車輛，惟收掣不及，車輛撞向其手推車，陳婦間失去平衡倒臥地上，途人見她受傷即報警求助。



　　警方到場調查，初步發現女事主並沒有明顯傷痕，惟她當時已陷入半昏迷，由救護車送往伊利沙伯醫院治理。據悉，有其他「執紙皮」婆婆事後用數十元，向女事主購買紙皮，避免她「心掛掛」。



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