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馮檢基報名參選立會

2021-11-11 列印
　　立法會換屆選舉昨日再接獲十八份提名表格，總數增至一百三十九份。報稱是媒體總監的馮檢基，競逐九龍西席位，今日將召開記者會交代情況同；馮檢基近月來轉戰網媒評論時政，更將「招牌地中海」換成了一頭短黑髮。同區獲提名的候選人有民建聯鄭泳舜及西九新動力的梁文廣。

　　前投資推廣署署長盧維思報名參選選委會界別，表示香港過去幾年經歷艱難時期，希望透過其自身經歷，幫助香港發展。截至昨日，選委會界別共有四十八人報名參選。



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