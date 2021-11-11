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「南昌220」過渡房 八戶獲配公屋

2021-11-11 列印
「南昌220」過渡房 八戶獲配公屋
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　　首個以組裝合成建築技術興建的過渡房屋項目「南昌220」（見圖），於去年八月落成，租約將於明年屆滿；至今有八戶獲配公屋，另有十多戶將獲編配，六十多戶則會由營運機構協助安置。

　　社聯業務總監黃健偉昨在電台節目表示，「南昌220」項目租約為期兩年，但社聯無法保證住戶完成租約後能輪候到公屋，住戶完成租約期後，若未能上公屋，會轉到其他社會房屋項目居住，或與其他人合租單位等。他強調社聯會安排社工協助住戶搬遷，亦會盡量協助他們找到合適單位。



　　深水埗區議員李庭豐指現時公屋的輪候時間超過五年，認為兩年租約期太短。「南昌220」合共提供八十九個一至三人組合屋單位，單位面積由一百三十至二百九十三方呎不等。申請者須輪候公屋最少三年，正居於不適切住房。

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