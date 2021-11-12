疫情緩和相睇鬆綁 求愛配對生意激增

新冠疫情襲港兩年，男女配對行業停頓多時，寂寞的心難覓歸宿。數月前疫情開始緩和，有配對公司透露，苦忍多時的單身男女又出動求愛，近期每周有三四人報名加入，比疫情嚴重時的零水平，大升三四倍，各人心急求愛，希望在聖誕新年前找到伴侶。為了防疫，以前多組男女轉枱「相睇」不再舉行，改為單對單或小組的打波或行山活動，好讓愛神射出的箭提高「命中率」。從事配對服務十年的「MS Matching」負責人Mandy表示，疫情嚴重時，會員不敢現身，「大家見面不敢除口罩，樣貌望不清楚，怎配對。」幸好暑假開始疫情漸穩，加上剛過去的萬聖節氣氛熾熱，求愛男女蠢蠢欲動，「現在每星期有三、四個客，也多了舊會員查詢活動安排。」可能等得久，男女求愛心切，Mandy指近期配對的成功率都比以前高，「以前多數慢慢了解才會一起，近日有會員見兩、三次面就拍拖了。」每年十月至二月，是配對行業旺季，單身男女都想在年底聖誕節或明年情人節前蜜運。Mandy說，行家都忙於籌備，希望在這黃金檔期做多點生意，「以往這些大節日，我們都舉辦大型派對或唱K活動，起碼八十至一百人參加。」現在社交距離有限制，大型活動不適合，改為主攻一對一和二對二的飯局，讓男女吃飯時從談吐表情，了解對方，「預計下個月每日都要安排會員約會，現在忙於尋找餐廳場地。」現在流行戶外活動，她說，或會搞一些網球或羽毛球約會，甚至行山，「雖然感覺不太浪漫，但疫情下可能有客戶喜歡。」多了護士求助會員方面，Mandy說男女平均，多是三十至四十歲人士，當中不少從事輪班工作，「例如醫護和紀律部隊等工種，因要輪班工作，比較難找伴侶。」她又說，不知是否疫情下太忙碌，近來明顯多了護士參加，「有些求助護士其實條件很好，有樣貌又有穩定收入，就是沒時間結識異性。」至於擇偶條件，Mandy說，並沒受到時局影響，「移民問題他們不會考慮，女的主要看對方樣貌、收入和感覺。不過都有例外，試過有女會員要求找醜樣的，因為覺得靚仔沒本心。」男會員更加注重女方的外表和打扮，「有些男會員覺得對方衣着老土，就不再見面。」除了金融、律師和醫生等受歡迎，她指不少女會員喜歡消防員和救護員，「她們覺得發生意外時，另一半可以拯救她們，很搞笑。」至於配對收費，由數千至數萬元不等，視乎約會次數，以及會否要求形象指導和心理諮詢等服務。