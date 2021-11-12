﻿M+博物館展品今亮相﻿﻿ 包括安東尼‧葛姆雷作品﻿

西九文化區M+博物館今早十時正式開放，市民首年免費入場，約七萬人預約參觀。M+有開幕初期設六個專題展覽，展出一千五百件作品，包括英國知名雕塑家安東尼‧葛姆雷邀約廣東象山村村民創作的「泥土浩瀚人海」。艾未未知名裝置作品《洗白》亦會展出。M+八千件藏品涵蓋設計及建築、視覺藝術、流動影像以及香港視覺文化等範疇。M+展覽空間達一點七萬平方米，分三十三個展廳，首展由六個專題展覽組成，包括「香港：此地彼方」、「M+希克藏品：從大革命到全球化」、「物件‧空間‧互動」、「個體‧源流‧表現」、「安東尼‧葛姆雷：亞洲土地」及「博物館之夢」等。「安東尼‧葛姆雷：亞洲土地」由英國知名雕塑家安東尼‧葛姆雷邀約廣東象山村村民創作，用泥土捏成浩瀚人海，觀眾站定在單一位置，眺望這片如海的泥人，同時彷彿被成千上萬雙眼睛注視。「物件‧空間‧互動」有館方花費一千五百萬元購買的《清友壽司吧》裝置藝術，其由八十年代後現代主義領軍人物倉俁史朗設計，遊客可入內體驗其設計風格。「香港：此地彼方」介紹香港獨特視覺文化，會展示吳爾夫的《建制密度#8b》，作品捕捉九龍彩虹邨色彩繽紛的外牆，聚焦香港歷史建築；亦有「九龍皇帝」曾灶財的多個本土藝術作品。艾未未《洗白》將展出希克藏品展廳佔地最大，爭議性亦最大，展覽將分八部份追溯中國藝術的發展歷程，包括中國藝術家王興偉的油畫《新北京》，畫中可見中槍企鵝躺在單車上，胸前中槍受傷；艾未未知名裝置作品《洗白》，以及記錄北京景觀的影像作品《長安街》。西九主席唐英年指，因本港尚未通關，預料M+首年入場人數為一百萬人。