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唐英年冀以開放態度看作品

2021-11-12 列印
■唐英年（左）強調，藝術創作需良好空間及氛圍。
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　　西九文化區管理局董事局主席唐英年表示，M+開館有展出艾未未的作品，但不包括惹起爭議的中指圖系列。他強調所有展品都符合《基本法》等法例，希望市民以開放、包容的態度，看待文化藝術作品。

　　唐強調，文化藝術創作需有良好的空間及氛圍，西九管理局會維護及鼓勵創作自由，但強調策展團隊會確保所有展覽符合《基本法》、《國安法》等法例。



　　今次展品中沒有被建制派質疑的艾未未的《透視研究：天安門》。唐透露，今次展覽中有艾未未其他作品，強調策展團隊會不斷審視，輪換展品，現時未展出，不代表日後不會，「因套圖片唔係單獨拿出嚟展，如果要展覽，最好成套二十幾幅拿出嚟，可以更加睇到當時一個藝術家咩心態去創作。」

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