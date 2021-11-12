  • 2021年11月12日 星期五
  • 23º
  • 44%
熱門： 長者日郭位第二代美國隊長學生墮樓六中全會

日報新聞 > 港聞

男童遭植物刺傷眼 西九文化區移除絲蘭

2021-11-12 列印
　　西九文化區M+博物館海濱長廊發生意外，一名六歲男童本月七日在該處踢球，走近路邊植物檢球，被植物葉尖刺傷左眼，他當場大哭，左眼失去視力，送入伊利沙伯醫院，醫生認為「情況危急」，當晚為他做眼角膜修補手術。

　　醫管局指，男童左眼眼球嚴重破裂，經手術修補，將視乎情況決定是否做第二期手術。



　　事發後，西九文化區移除該處一帶數十棵帶刺植物。西九文化區管理局回覆傳媒查詢指，被移除的植物是絲蘭，又名洋菠蘿，局方已聯絡其家人，並會調查事件。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
《全港100間勁好味餐廳》
2022-23JUPAS大學聯招選科指南
2022-23 升中選校天書
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd