大腸瘜肉勿輕視 提防患大腸癌有新法

大腸瘜肉是指大腸壁內黏膜組織不尋常的異常增生。大部份大腸瘜肉病者並沒有癥狀，所以難以被察覺。這些大腸瘜肉如果沒有在早期被發現和清除，有機會演化成大腸癌。因為早期清除大腸瘜肉甚至乎處理早期腸癌的存活率是十分之高，所以及早篩查發現這些瘜肉及早期大腸癌是十分重要。家庭醫學專科醫生潘舜邦表示，過去確診大腸瘜肉只能靠照大腸內窺鏡，但最近推出了嶄新的大腸癌測試，病人可以無需接受入侵性檢查，也有機會篩選出有大腸癌和瘜肉潛在風險人士。大腸瘜肉不容忽視香港越來越多人患有大腸瘜肉，這是由於港人的生活及飲食習慣越來越西化，如愛吃紅肉及加工食品都是元兇之一。此外，年紀漸長、家族遺傳也是原因。所以家中若有長輩曾患大腸瘜肉，後輩長瘜肉的機率也會提高，屬於高危人士。大腸瘜肉分為增生性、發炎性及腺瘤性，大部份早期的大腸瘜肉都屬於良性，但腺瘤性瘜肉若置之不理，便會隨着年日逐漸變大及發生異變。「一般來說，腺瘤性瘜肉平均十年便會演變成大腸癌，不過只要及早找出瘜肉並成功切除，其實可以有效預防癌變。」大腸瘜肉大部份沒有癥狀，但少部份人也會出現癥狀例如大便出血，若發現有這些病徵便要求醫，立即照腸鏡以找出原因。定期篩查預防勝於治療出現癥狀固然要求醫，然而所有五十歲或以上沒有癥狀人士都應該定期接受大腸癌篩查。潘醫生解釋，高危一族如有直系親屬有病史都應該提早篩查，例如直系親屬在五十歲確診大腸癌，家族成員要提早至四十歲開始接受篩查。「過往曾經遇到有些病人因為種種原因而十分抗拒接受腸鏡篩查。對於這類病人，過往我會讓他們接受隱血測試才決定會否接受腸鏡檢查，但最近中文大學醫學院腸道微生物群研究中心研發、全球首創透過檢測糞便的細菌基因（M3）偵測大腸癌靈敏度高達九成四，偵測瘜肉，靈敏度達致四成七，比以往同屬大便隱血測試準確，對病人來說，可作為其中一個選擇。」潘醫生說。若發現有瘜肉，便應即時切除，以減低瘜肉癌變的機會。不過即使已經切除瘜肉，也不代表可以從此安枕無憂。「大腸瘜肉有機會復發，所以以往就算已成功切除，也要定期照大腸鏡以監察大腸情況。不過，對於十分抗拒入侵性檢查的病人，經詳細解釋檢查的準成度後，也可考慮M3大腸癌檢測來獲取風險數據為進一步檢查提供方向。」篩查方法多一點認識多一個選擇大腸癌是香港第二常見的癌症而其死亡率在香港也是排行第二，所以大腸癌的篩查是十分重要。現時大腸癌的篩查方法主要包括腸鏡、大便隱血和最新的M3大腸癌檢測。這些檢查都有它們的利弊，例如檢查風險和準成度等。病人可以與他的家庭醫生商討最適合自己的篩查方法從而達到最佳的預防果效。