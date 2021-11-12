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中國留學生在美遭槍殺身亡

2021-11-12 列印
　　一名來自四川成都，不久前畢業於芝加哥大學的中國留學生，當地周二在學校附近遇劫後被槍殺。內地傳媒報道，遇害者姓鄭，曾在香港大學修讀本科並獲得一級榮譽，及後到芝加哥大學繼續攻讀統計學。

　　美國當地警方指，受害人當地周二下午在大學校外社區行走時，有一輛黑色汽車靠近，一名男子下車持槍向受害者索要財物，並朝其胸部開槍後逃離現場。受害人送院後不治。中國駐芝加哥總領館對這名中國留學生遇害深感震驚和痛惜，要求美方盡快查清和公佈案件情況，採取切實措施保護包括中國留學生在內的中國公民的安全。



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