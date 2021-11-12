美國當地警方指，受害人當地周二下午在大學校外社區行走時，有一輛黑色汽車靠近，一名男子下車持槍向受害者索要財物，並朝其胸部開槍後逃離現場。受害人送院後不治。中國駐芝加哥總領館對這名中國留學生遇害深感震驚和痛惜，要求美方盡快查清和公佈案件情況，採取切實措施保護包括中國留學生在內的中國公民的安全。
中國留學生在美遭槍殺身亡
美國當地警方指，受害人當地周二下午在大學校外社區行走時，有一輛黑色汽車靠近，一名男子下車持槍向受害者索要財物，並朝其胸部開槍後逃離現場。受害人送院後不治。中國駐芝加哥總領館對這名中國留學生遇害深感震驚和痛惜，要求美方盡快查清和公佈案件情況，採取切實措施保護包括中國留學生在內的中國公民的安全。
疫情緩和相睇鬆綁 求愛配對生意激增
新冠疫情襲港兩年，男女配對行業停頓多時，寂寞的心難覓歸宿。數月前疫情開始緩和，有配對公司透露，苦忍多時的單身男女又出動求愛，近期每周有三四人報名加入，比疫情嚴重時的零水平，大升三四倍，各人心急求愛，希...
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京東直播售首批iPhone 0.3秒被掃光 「雙十一」天猫多個品牌成交破億
本年的內地網上購物年度盛事「雙十一」購物節，各大電商平台均未有公佈實時成交額。同時部份電商平台更將優惠提前，電商平台京東將雙十一開跑時間提早至十日晚上八點，家電成交額更首五分鐘破二十億元人民幣（下同）...
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德工程師成60年來第600位上太空人類 SpaceX「獵鷹九號」火箭升空
美國太空總署與太空探索公司SpaceX合作，周三晚上發射 「獵鷹九號」火箭和龍飛船升空，接載四名太空人前往國際太空站，執行代號「Crew-3」的任務。而參加這次飛行任務的其中一位太空人，更是六十年來第...
2021-11-12
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屋苑獲首置客議價承接
據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交個案，並獲用家承接。香港置業首席聯席董事曾家輝表示，長沙灣昇悅居5座低層C室，面積522方呎，原先叫價950萬元，議價後以920萬元易手，呎價17625元，屬市價...
2021-11-12
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通脹飆恐提早加息 迪士尼挫6% 杜指跌130點 失守三萬六
美國周三公佈的通脹數據創31年新高，投資者擔心聯儲局或要提早加息，拖累當天美股急跌；市場周四早段開始消化上述不利因素，美股三大指數個別發展。杜指曾跌107點，至35972點，跌幅不足0.3%。標普指數...
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炒阿爾巴尼亞首名穩 「英」雄洗頹風
英格蘭隊長哈利卡尼和翼鋒史達寧今季皆於球會賽鬱鬱不得志，但以往在國家隊表現都較球會出色。今晚世界盃歐洲區外圍賽I組主場迎戰弱旅阿爾巴尼亞，正是他倆爭取士哥一洗頹風的好機會，勢助三獅大勝一隻腳踏進決賽周，讓球主客和讓兩球「主勝」去馬。 （香港開電視77、有線601、661台周六凌晨3:45直播） 卡尼今季於熱刺表現令人大跌眼鏡，英超上陣十場只錄得一入球一助攻。不過，這名英格蘭隊長於國家隊表現判若兩人，九月三場世盃外連續有入球，有份上陣的大賽外圍賽連續十五場士哥，直至上一輪主場1:1和匈牙利才斷纜。 卡尼史達寧各有所求 三獅領隊修夫基也揚言，愛將可在今仗尋回射手觸覺：「卡尼在國...
2021-11-12
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西班牙新事｜馬德里Villa Magna瑰麗酒店新開幕
西班牙首府馬德里又有新酒店開幕，麥格納瑰麗酒店（Rosewood Villa Magna, Madrid）剛在今年10月落戶當地，成為瑰麗酒店集團在西班牙的第一家酒店及集團的二十七位成員。酒店位於馬德...
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《造星IV》網民討論度最強九囡囡 193胞妹爆Seed 葉詠詩女有信心入女團
《全民造星IV》上周正式開播，96位參賽者以一對一PK形式爭入60強。《頭條》根據網民討論度率先搵嚟9位囡囡傾吓偈，包括正負評都極多的193妹妹郭嘉盈、著名指揮家葉詠詩囡囡羅洛家、人氣YouTuber...
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社論——欣賞藝術 切忌執着
號稱亞洲首屈一指的當代視覺藝術博覽館M+，經多年建造和籌備，今天正式開館，讓市民未來一年免費入場觀看。由於館方收藏的艾未未《透視研究：天安門》被指涉嫌違反國安法，令公眾關心館方如何處理敏感的藏品。西九多名高層人員多次表示，策展團隊有自由表述，但不會超出法律紅線，公眾應該抱持開放、包容、互諒的精神，去發掘當代藝術的多元意義，毋須過份執着，否則就錯失與作品互動帶來的好處。 現代視覺藝術，某程度反映作者的思想，或透過作品有所表達，但當作品離開了作者，面向觀眾，當中意義，就交由每一個觀眾重新賦予。由於每一個人的背景不同，對同一作品，極可能出現不同的詮釋，這並不出奇，反而十分正常，正...
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馬場浮世繪——錶之科學可佩戴眼罩出賽
受薪董事小組接獲紐西蘭賽馬會的書面證明，表示來港前稱為Intelligent Patch的「錶之科學」（E442），在當地一些賽事中曾佩戴眼罩上陣。「錶之科學」的練馬師蘇保羅請求准許該駒佩戴眼罩出賽，而毋須事先通過有關測試。小組已批准其請求。 馬場浮世繪
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