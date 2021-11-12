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海洋光譜號重啟公海遊 乘客：會注意衛生

2021-11-12 列印
　　皇家加勒比國際遊輪旗下的海洋光譜號一名船員早前被列為復陽個案，該郵輪暫停航程二十一日後，經船公司全面清潔消毒後，至昨日復辦公海遊，載客量約六成。郵輪昨晚啟航，昨午陸續有乘客抵達啟德郵輪碼頭登船，不少乘客都表示興奮，強調會注意衛生。

　　海洋光譜號早前一名四十歲男船員檢測呈陽性，當時乘客一度滯留郵輪和碼頭，其後證實為病毒量低的復陽個案。衞生防護中心隨後要求郵輪停航二十一日，並要求乘客船員接受強制檢測，未發現更多個案。



　　市民如參加郵輪「公海遊」，須在行程開始前完成接種疫苗；登船前四十八小時接受檢測結果呈陰性；登船前掃描「安心出行」等。

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