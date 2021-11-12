免檢兩德返港貨機機師 ﻿染變異AY.43亞系病毒﻿

衞生防護中心公佈，日前確診的兩名德國返港貨機機師，屬於更具傳播力的Delta變異病毒株的AY.43亞系。有電台聽眾昨直斥機組人員豁免檢疫，要普通市民「陪葬」。港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，相關免檢疫安排存在防疫漏洞，難以令內地放心與本港通關。本港昨天新增三宗輸入個案。中心指出，日前公佈染疫的兩名貨機機師，屬於Delta變異病毒株的AY.43亞系，於歐洲特別是德國十分常見。兩人的基因排序亦顯示與早前在香港確診的個案沒有關連，顯示他們在外地受感染。本港早前出現首宗「Delta+」AY.4.2亞系變種病毒個案，涉及一名英國抵港的六十二歲男患者，離港赴英前居薄扶林碧瑤灣二十一座，隨後飛抵英國，並於十一月一日乘搭航班BA027返港。衞生防護中心昨日指，繼續跟進所有涉及變異病毒株的輸入個案，進行全基因組測序分析，據最新測序分析，發現周日公佈的第一萬二千三百七十四宗確診的五十六歲男子，亦屬「Delta+」AY.4.2亞系個案。兩人乘搭同一航班抵港，座位相近，中心的流行病學調查仍然繼續。有聽眾昨在電台節目上直斥，機組人員豁免檢疫為「白癡政府，白癡政策」，令一直戴口罩的普通市民「陪葬」。何栢良表示，大部份歐美國家實施與病毒共存策略，近期疫情反彈，機組人員在當地感染風險增加，但抵港後仍獲豁免檢疫，在社區自由活動，令人感到奇怪。他質疑政府要與內地通關，但為何豁免檢疫人士的安排會如此寬鬆，他認為最簡單做法就是要求貨機人員在酒店隔離後，才能進入社區，同意必定會對貨運或機組人員造成影響，但亦要考慮現時對其他市民是否公道。