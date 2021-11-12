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日報新聞 > 港聞

竹篙灣檢疫中心 火警兩人傷

2021-11-12 列印
　　大嶼山竹篙灣檢疫中心昨晚發生火警。昨晚八時，現場突然起火冒煙，多名檢疫人士報案求助。警員及消防接報到場，將火救熄，火警中有兩人手部被燒傷，清醒由救護車送院治理。起火原因有待調查。有指當時有人在上址燃燒香薰，不慎導致火警。



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