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學校教職員 享第三針假

2021-11-12 列印
　　繼公務員事務局及醫管局宣佈為接種第三針新冠疫苗的員工，提供一日疫苗假期後，教育局昨日公佈，所有在資助學校合資格的學校教職員，若已經在九月三十日或之前接種最少一種疫苗，今後接種第三劑疫苗翌日，可享有疫苗假期一日。

　　新安排下，今日或之後所進行的檢測，結果有效期只維持一星期，至於未接種疫苗的教職員，本月二十五日起要由原本兩星期進行一次檢測，改為每星期進行一次。有關檢測樣本必須是非自行採集鼻腔和咽喉合併拭子樣本。



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