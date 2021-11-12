本港特定群組昨天開始接種第三劑新冠疫苗，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇稱會考慮以皮內注射科興疫苗，以自己做實驗，了解抗體變化。而公務員事務局局長聶德權則指自己較為喜歡滅活平台，故第三針都繼續選擇科興。袁國勇指本港六成人打核酸疫苗，四成人打滅活疫苗，會剩餘很多滅活疫苗，既然他已經打以皮內注射接種兩針核酸疫苗，抗體水平高達一萬四千，可能第三針以皮內注射改打科興疫苗，「可能已經足夠，唔需要用核酸疫苗都未定」，但強調是以自己做實驗，市民不宜跟隨。袁國勇重申基本上打兩針滅活疫苗，抗體會跌得很快，若第三針打核酸疫苗，抗體會高很多，但會尊重他人的選擇。他強調中和抗體水平愈高，保護力愈高，他亦未知接種第三針後，中和抗體數目會持續多久，希望可以每兩、三年才再打一次疫苗。林鄭等昨接種第三針特首林鄭月娥、聶德權及食物及衞生局局長陳肇始昨早到北角打科興疫苗的接種中心，接種第三針。聶德權指自己首兩劑都是打科興，亦較為喜歡滅活平台，故第三針都選擇科興；他強調兩款疫苗均有效、安全、有質素，建議市民可按自身因素考慮接種哪款疫苗。多個疫苗接種中心外昨均出現等候打針的人龍，有市民不滿需要長時間等候，更有人即場決定放棄打針。當中有第三針繼續接種科興的市民表示，中國人打「中國針」，自己早前接種科興時問題不大，故繼續打科興。而屯門友愛體育館昨早更一度有數百人在門外排隊，當中有首兩針打科興、第三針「溝針」改打復必泰的市民稱，相信專家們的意見，不太擔心副作用。截至昨晚七時，近一點七萬人已接種第三針。