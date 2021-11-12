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內地增47本土病例 京五口家染疫

2021-11-12 列印
　　內地前天新增四十七宗新冠肺炎本地個案，分佈在遼寧、河南等六個省。北京相隔兩日後，昨天新增六例確診個案及一宗無症狀感染，當中有一家五口人來自海淀區，該區昨天凌晨起開展全員核酸檢測。北京市委表示，該市新增聚集性疫情，形勢嚴峻複雜，要對病例及感染者涉及的風險點位嚴格封控篩查。

　　另外，內地傳媒報道，內蒙古二連浩特、河北晉州等地，均發現部份商品的新冠病毒檢測結果呈陽性。在山東濟南及湖南長沙，分別有網友因接觸涉疫包裹導致健康碼變黃，甚至居家隔離一周。



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