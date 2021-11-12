內地增47本土病例 京五口家染疫

英格蘭隊長哈利卡尼和翼鋒史達寧今季皆於球會賽鬱鬱不得志，但以往在國家隊表現都較球會出色。今晚世界盃歐洲區外圍賽I組主場迎戰弱旅阿爾巴尼亞，正是他倆爭取士哥一洗頹風的好機會，勢助三獅大勝一隻腳踏進決賽周，讓球主客和讓兩球「主勝」去馬。 （香港開電視77、有線601、661台周六凌晨3:45直播） 卡尼今季於熱刺表現令人大跌眼鏡，英超上陣十場只錄得一入球一助攻。不過，這名英格蘭隊長於國家隊表現判若兩人，九月三場世盃外連續有入球，有份上陣的大賽外圍賽連續十五場士哥，直至上一輪主場1:1和匈牙利才斷纜。 卡尼史達寧各有所求 三獅領隊修夫基也揚言，愛將可在今仗尋回射手觸覺：「卡尼在國...

2021-11-12