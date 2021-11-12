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美股中段跌104點

2021-11-12 列印
　　美國周三公佈的通脹數據創三十一年新高，令到當日美股急跌，市場昨晚開始消化上述不利因素，美股三大指數個別發展。

　　杜指中段報三五九七五點，跌一百零四點；納指則報一五七一四點，升九十點。滙控美國預託證券價格見四十五點二二港元，跌零點二三港元；騰訊則見四百八十二點七二港元，升五點一二港元。



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