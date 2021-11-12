內河船珠江口沉沒 貨櫃墮海漂流

香港特區政府在周一接獲深圳市政府通知，有一艘內河船在珠江口近岸海域沉沒，部份船上裝載的貨櫃墮海漂流，該批貨櫃載有羊毛、植物纖維、食物及塑料等物品。海事處收到消息後已加強海上巡邏，並於周二在香港國際機場以西水域發現三個貨櫃擱淺，通知相關部門跟進事件，並展開打撈工作。環境保護署已就事件啓動「海上貨物／物質溢漏應變計劃」及「應對境內發現大量海漂垃圾的指引」，通報相關部門包括漁護署、食環署、海事處和康文署，加緊留意海面及岸灘情況，並適時採取應對措施。其中一個於大澳近寶珠潭海岸發現的貨櫃，有少量膠粒散落，海事處已圍封現場及安排相關部門進行聯合清理行動。海事處會繼續加緊在海上巡邏，而環保署亦在相關海岸進行實地監察，若發現有其他擱淺貨櫃或物品，會盡快安排清理行動，以減低事件對海洋及生態的影響。