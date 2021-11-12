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新界低幾度 天文台：與「輻射冷卻」相關

2021-11-12 列印
■天文台指，天朗氣清、微風及乾燥的情況，有利輻射冷卻。
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　　「新界低幾度」原來與「輻射冷卻」相關。天文台昨在社交網站指，昨早市區最低氣溫降至十八度，由於前晚雲量較少及天氣乾燥，新界內陸空曠地區的「輻射冷卻」效應尤其顯著，令氣溫下降得明顯較市區快，其中打鼓嶺及石崗的氣溫更分別降至十一及十三度。

　　根據天文台網站，各種物件都會放出熱能。以地面為例不斷向外太空放出熱能，由於地面在日間吸收的熱能比本身放出的為多，故溫度上升。至於在晚間因沒有太陽照射，地面又不斷散發熱能，地面溫度下降，這現象稱為「輻射冷卻」。天文台指，天朗氣清、微風及乾燥的情況，有利輻射冷卻，故新界的空曠地區可出現顯著降溫，但由於市區人口集中，市民的活動產生不少熱能，高樓大廈日間亦積聚熱能，晚上溫度下降較慢。



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