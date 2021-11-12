兩男搭的士HKTVmall大樓淋油追債

香港網購平台HKTVmall大樓與超級市場，疑因有職員欠債，遭人淋潑紅油。據悉，有男子疑乘坐的士到場犯案，完事後原車離開，並多付一倍車資，而身有天拿水味令的士司機感事有蹺蹊，報案求助。昨晨五時許，一名的士司機在日出康城接載兩名男子前往將軍澳工業邨駿昌街，至目的地時，兩人短暫下車，隨後再度登上的士。此時，車內瀰漫油漆及天拿水氣味，司機感可疑，駛到至善街一處向他們收取五十元車資，有人放下一張百元鈔票稱「唔使找」，並急步落車離去，司機報案求助。警方根據司機提供的資料，到香港電視多媒體及電子商貿中心調查，發現大樓門外被淋潑紅油，地上遺有懷疑針對兩名男女的追債字條，其後同區一間超級市場再遭人淋紅油。警方追緝兩名涉案男子，列作刑事毀壞處理。