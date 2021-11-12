消費券刺激 八達通零售交易額升兩倍

八達通卡有限公司昨公佈消費券最新數據，指八月至十月的日均零售交易額及筆數，較一月至七月上升兩倍及一倍半；逾七成首批領取消費券市民亦已使用超過四千元，最快可在下月十六日領取餘下第三期的一千元。營業及市務總監李玉兒指反映本地消費氣氛持續高企，其中飲食及電子電器的升幅最為顯著，預期第三批消費券派發時將踏入年尾旺季，能持續提振經濟。李玉兒透露，飲食及電子電器兩類的消費金額升幅最為顯著，後者金額數以億計。她分析飲食類受惠層面廣，而電子電器平日難用八達通買，故多以一次性消費為主。她另指，四月至七月新商戶數目為約兩萬多，八月至十一月則有一萬多，現有逾一萬六千多位的士司機和三千四百個攤檔，提供八達通收費服務。