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張建宗任港大嘉賓講者

2021-11-12 列印
張建宗任港大嘉賓講者
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　　前政務司司長張建宗將於今日及下周三，到香港大學擔任嘉賓講者。前任行政長官及政治委任官員離職後工作諮詢委員會認為，有關工作不會構成任何潛在的利益衝突，亦不預期會引起負面公眾觀感。

　　張建宗分別於港大日新學院的舍堂晚宴演講，以及到港大社科院就有關人口及可持續發展的課堂講課。委員會要求，張建宗不可傳達或透露機密資料，亦不可表達任何與他擔任政務司司長相關，並可能令政府尷尬的內容。



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