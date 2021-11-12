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日報新聞 > 港聞

法官張潔宜收粉末信

2021-11-12 列印
　　西九龍法院大樓保安昨午報案，指收到一封可疑信件，信內有白色粉末。人員接報到場，經爆炸品處理課人員檢查後，相信該些粉末沒有危險成份，人員檢走有關粉末作進一步檢驗。據了解，該封信件寄予區域法院暫委法官張潔宜，經檢查後有關粉末懷疑為哥士的粉末。

　　案件列作刑事恐嚇，交由深水埗警區重案組第二隊跟進，暫未有人被捕。事件中有八人需要疏散，沒有人受傷。律政司發出聲明指若有法官因履行司法職能而遭受恐嚇，特區政府絕不容忍這種目無法紀及損害法治的惡行，警方必定會嚴正執法。



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