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新聘學校教師須《基本法》試及格

2021-11-12 列印
　　教育局昨日向全港公營中小學發出通告，公佈由下學年起所有公營學校新聘任的常額教師，包括新入職教師、轉校教師、以現金津貼支薪轉為以薪金津貼支薪的教師，以及月薪臨時教師，必須在《基本法》測試取得及格，方可獲考慮聘用。這要求適用於教師職系的所有職級包括校長。

　　當局會於明年一月及二月，以先導形式為教師舉辦兩輪《基本法》測試，有關測試結果只適用於下學年的新聘任教師。有關測試的內容及形式參照公務員事務局測試的安排，時間為二十分鐘，如在十五題多項選擇題中答對八題或以上，即在滿分一百分中取得五十三分或以上，會被視為及格。如有關教師曾參加公務員事務局舉辦的測試，並取得以上及格分數，會被視為已符合相關要求。



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