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「魔力巴克球」磁石珠 有令兒童窒息風險

2021-11-12 列印
　　海關表示，一款磁石珠玩具有令兒童窒息或腸道阻塞的潛在危險，提醒家長應立即停止讓兒童把玩，商戶亦應立即停售。

　　海關人員早前從青衣一間玩具及文具零售商，購買一款名為「魔力巴克球」的磁石珠玩具作安全測試，結果顯示磁石珠的體積過細，磁力強度亦超出玩具安全標準規定的上限，如被兒童吞下，會有引致窒息或腸道阻塞的潛在危險。



　　海關搜查該玩具及文具零售商，檢獲兩件同款懷疑不安全磁石珠玩具，同時發出禁制令，禁止繼續出售該款玩具。

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