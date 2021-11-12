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會展董事總經理聯國氣候大會發言

2021-11-12 列印
會展董事總經理聯國氣候大會發言
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　　全球逾百個國家和地區的代表出席第二十六屆聯合國氣候變化大會，而來自全球會議展覽業的代表簽署「淨零碳活動約章」，香港會議展覽中心（管理）有限公司董事總經理梅李玉霞（見圖）前日於會上發言，分享如何推動會展業高質量的可持續發展，成為首位於聯合國發表講話的香港會議展覽業代表。

　　「聯合國氣候變化大會」首次舉行會議展覽業「淨零碳活動約章」行動，目標在二○三○年底前將碳排放量減少百分之五十，在二○五○年實現淨零排放。梅李玉霞於本月五日剛接任國際展覽業協會主席一職，成為該協會九十五年來第一位亞洲女性舵手，其中一個使命就是鼓勵業界簽署並落實執行「淨零碳活動約章」。



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