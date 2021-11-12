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荃灣示威襲警 大學生工程師判囚

2021-11-12 列印
　　二十二歲大學生與二十八歲工程師於前年十月在荃灣示威活動中襲警，兩人早前被裁定罪名成立，昨天在沙田裁判法院分別被判入獄十個月及十一個月。

　　裁判官彭亮廷表示，案發時值社運高峰期，荃灣一帶有示威集會，雖不能說兩被告有預謀犯案，但從其黑衣打扮及行徑顯示他們有一定部署，而案發地點附近有十多人圍觀叫囂，更有人想搶走證物。彭官說，有警員證人指聽到被告曾高呼「幫手打狗」，認為言辭具侮辱性，有意詆毀執法者並煽動圍觀者阻止警員執法。



　　案情指，二十二歲容俊熙和二十八歲冼家權被控於前年十月十三日，在荃灣華都中心一樓的公眾地方，無合法權限或辯解攜有攻擊性武器，包括鎚仔、丫叉、金屬珠及剪刀等，並襲擊警員。

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