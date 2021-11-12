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警查可疑貨車拘司機 被褥雨靴藏610萬元冰毒

2021-11-12 列印
■警方於行動中檢獲逾六百萬元毒品。
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　　有販毒集團將毒品收藏於被褥、雨靴等日用品內，意圖販運毒品，最終仍難逃法眼，警方於行動中檢獲逾六百萬元毒品，並拘捕一名本地男子。

　　警方毒品調查科高級督察譚瑋諾昨指，前日下午執法人員於油塘四山街一工業大廈卸貨區，見有一輛可疑輕型貨車，故上前截查，在車尾位置搜出三箱紙皮箱，內藏有被褥、雨靴及枕頭。經詳細檢驗，發現雨靴內有近三十包七點五公斤的懷疑「冰」毒，市值約六百一十萬元，並以涉嫌販毒拘捕四十四歲司機，被捕男子現正被扣留調查。譚瑋諾指，不法份子以不同日用品作為掩飾，增加執法難度，惟警方相信是次行動已阻截一批毒品流入，並供應本港市場。警方強調對所有毒品活動均採取零容忍態度，會繼續進行打擊行動。



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