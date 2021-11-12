地產經紀推薦裝修公司 涉隱瞞中介身份被捕

有市民想為早前購入的東涌住宅單位裝修，負責單位買賣的地產經紀隱瞞其中介人身份，向業主推薦一間裝修公司，不料裝修公司經營手法「不老實」，當中更模糊報價單內容，涉違反《商品說明條例》，海關昨拘捕兩人。據了解，地產經紀知悉業主要進行裝修工程，遂以「經驗好」及「熟悉屋苑情況」等向其推介一間位於銅鑼灣的裝修公司，惟未有向顧客表明其中介人身份，以及可從約七十萬的裝修工程中，賺取近一成的中介費用的資訊，誤導顧客購買裝修服務。與此同時，業主與裝修公司商討工程期間，曾表明有特定的設計要求，惟一名男銷售員只給予含糊的報價單，誤導事主以為有關項目已包含於報價之內，其後卻向事主索取額外二千元費用，同時，男銷售員亦未有遵守承諾，就相關工程安裝指定物料。海關昨拘捕一名地產經紀及銷售員。