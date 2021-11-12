﻿私梟轉戰東北海域 ﻿﻿延續億元大生意﻿

走私客轉戰海上走私後，水警與海關近月頻密出動打擊，讓本港西面海域的走私熱點逐個浮現。《星島日報》發現，鑑於西部海域一帶近來風聲緊，走私集團有所防範下，令當地接連出現疑作走私用途的棄艇廢船。另一邊廂，沙頭角等東北地區的走私活動轉趨活躍，西貢黃石一帶在入夜後，不時出現懷疑走私船隻，推斷走私集團陸續轉攻東邊，延續億元走私之路。今年九月，水警林婉儀追截走私船時意外殉職，事件觸動警隊高層，聯同海關連番出動，嚴打海上走私活動。綜合有關部門過去公開的緝私活動，發現近年走私販主攻香港西北一帶水域，主要以屯門龍鼓灘、元朗流浮山、大嶼山西面等地為上落貨地點。有份參與打擊近來海上走私的執法人員A（化名）透露，不論是海關抑或水警，執法行動僅局限於香港水域，故難以追蹤走私團夥最終目的地。他承認，早前的執法行動主要在龍鼓灘、流浮山、大嶼山西面、東涌等地，「若以大飛可航行的路線、時間成本、油量消耗等計算，可以推斷他們主要往蛇口或深圳灣方向，小部份會向珠海一帶走。」流浮山路線運送急件這一波海上走私潮中，屯門區淪為走私重鎮。前屯門區議員巫堃泰曾提到，屯門附近的沙洲、龍鼓灘一帶海域，與珠江三角洲及深圳相近，走私活動最初於黃昏時間出現，及後走私販轉為入黑後才現身，加上區內有不少棕地，變相方便不法之徒設立走私倉庫。至於大嶼山西面海域，執法部門十月初在東涌搗破一個大飛基地，檢獲三十九艘懷疑非法改裝大飛及引擎。知情人士指，今年年初至九月，多次行經東澳古道在山上俯瞰，目擊港珠澳大橋附近海面逾百艘大飛千帆並舉，但近日已不復見。另一名前線執法人員B（化名）指出，流浮山及尖鼻嘴一帶，過去亦是海上走私黑點，估計走私集團急於出貨會繼續沿用此路。當外界關注西面海域走私情況之際，海關近日已瞄準東面海域的東龍洲一帶，於上周五更破獲一宗涉及十二億元的走私案，搗獲大量名牌手袋、電子產品，以及大批參品藥材、魚翅等貴價食材。除上述東龍洲個案，北區水貨客關注組召集人梁金成察覺到，走私活動有由西轉東之勢。梁金成指出，鄰近內地邊境的沙頭角一帶的走私路存在已久，主要分水、陸兩路，往大鵬灣方向輸送，但自西面水域走私近年冒起，沙頭角一帶長期被忽略，惟走私販仍一直沿用該路線進出貨。他觀察所得，封關後北區一帶，以往螞蟻搬家的走私活動絕迹，西面水域走私近來又屢遭打壓，沙頭角走私活動有趨活躍之勢。他續指，沙頭角與西面走私熱點有幾個共通點，包括位置極近內地，方便走私犯往來及接貨。其次是有關位置偏僻，附近有棕地、貨倉等，作囤貨或暫存走私商品之用。他特別提到，沙頭角有碼頭配套，加上該處有不少魚排，更有利於走私集團用作藏貨、上落貨之用。走私地下化 難追蹤倉庫位置北區區議會主席羅庭德指出，目前走私活動更趨地下化，難以追蹤走私集團的行徑及倉庫。他提到，鄰近沙頭角的坪輋，早前曾有倉庫被揭發用作走私用途，惟不知是否與沙頭角走私活動相關，反映香港東北同是走私熱門地點之一。