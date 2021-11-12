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白色聖誕市集下月回歸 太古糖廠變奇幻工廠

2021-11-12 列印
白色聖誕市集下月回歸 太古糖廠變奇幻工廠
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　　太古地產年度節慶活動「白色聖誕市集」經過兩年後再度回歸，於下月二至五日舉行。今年市集主題為「聖誕老人奇幻工廠」，設計靈感來自太古集團在鰂魚涌區內的豐富歷史。

　　今年市集由太古地產Placemaking Academy的參與同學策劃統籌，受昔日太古糖廠啟發，計劃將太古坊糖廠街幻化成滿佈奇幻裝置、互動機器、沖天聖誕飛車等大型「工廠」裝置，以及一系列令人興奮的餐飲、工作坊和聖誕必備的禮物。



  聖誕老人奇幻工廠誠邀市民成為工廠的一份子；多盛大廈一樓大堂將會設置精靈招聘區，可於市集舉行期間透過二十元捐款，即場製作員工證，並在進入「聖誕老人奇幻工廠」時，憑證換領一盒聖誕糖果。

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