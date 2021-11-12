﻿封關兼逢內地經濟放緩﻿ ﻿找換店紛結業減近半﻿

疫情下封關衝擊各行各業，與旅遊業掛鈎的找換店生意更傷亡慘重。除了受疫情影響，內地經濟欠佳，同樣波及找換店的電匯服務生意。《星島日報》記者巡視多區發現，找換店現明顯結業潮，其中以上水、旺角、深水埗區較為嚴重，找換店數目估計減少四至五成，多家吉舖均貼上招租廣告，另有大量店主索性關門不做生意，只保留牌照。上水石湖墟過去充斥大量藥妝店，吸引大批內地客前往消費。不過自封關後，滿地行李篋的畫面不復再。記者近日於中午時段巡視當區，發現區內僅得少數找換店開門做生意，惟幾乎無人光顧。不少找換店均已結業，門外貼上招租啟示，只是寫上「找換店、人民幣兌換、專業匯款」等字眼的招牌仍未拆除，部份找換店則落下鐵閘，無開門營業。從業七年的找換店負責人陳先生指，石湖墟過半數業界主要服務內地客，在上水一帶高峰期約有五十家找換店，封關後不少同業相繼結業，「估計只剩下三十家左右，只有一半仍會恒常開門。」他續說，與高峰期比較，生意額已跌近九成，「人民幣都無地方可以用，邊個會來兌錢」，目前主要靠協助在內地經商的熟客匯款支撐生意，但電匯生意亦隨着內地經濟放緩而受影響。他估計經濟將來會有所改善，亦盼盡早通關，令生意回升。深水埗曾是找換店的集中地，主要分佈在福華街、元州街一帶，記者在區內巡視，發現南昌街一家找換店結業逾半年，如今已變成菜檔，惟門外仍掛着找換店的招牌。另一家在福華街的店舖，現已成為散貨場。在鴨寮街經營找換店生意的負責人梁小姐透露，區內早前開始出現找換店結業潮，目前生意主要靠街坊支撐，他們一般在內地有親戚或在內地置業，需要定期匯款到內地。另外，記者在太子至油麻地一帶巡視，發現約有三十家找換店正在營業，但幾乎「拍烏蠅」，僅得數家店舖有一至兩名客人。走遍多條橫街窄巷，記者發現約有五家找換店已拉上閘門，並貼上招租廣告。盛滙商舖基金創辦人李根興指出，疫情下無遊客來港，嚴重打擊找換店生意，加上內地對境外資金進出的監管更加嚴謹，本港海關又對找換店捉得緊，令找換店的生意下跌四至五成，「一般做得找換店的（財力）有返咁上下，加上舖位比較細間，所以（租金）負擔唔係好重。」據他觀察，與疫情前相比，油尖旺一帶的找換店數目下跌至少一至兩成。海關收緊發牌 雪上加霜近來海關執法非常頻密，處理找換店牌照更趨嚴謹，上水找換店店主陳先生認同，過去十年海關在發牌上較為鬆手，申請有關執業牌照較易，令市面充斥大量各式各樣有問題的找換店。不過近年金錢服務經營者的牌照數目，有按年下跌迹象，由一九年全年近一千五百個牌照，跌至今年首十個月約八百個。海關指，已就國際組織「財務行動特別組織」一九年對香港的建議，修訂發牌指引，加強對洗黑錢及恐怖份子資金籌集措施的合規監管。