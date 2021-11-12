香港體壇盛事之一的渣打馬拉松，在疫情下停辦兩年，今年終於成功復辦。《星島日報》報道，嶄露頭角的年輕跑手羅映潮、黃啟樂，以情侶檔姿態，分別贏出女子十公里賽及男子全馬冠軍。疫症兩年，香港人很不容易捱下來，對於運動員來說亦如是。收工練跑、凌晨加操、夜闖運動場，以上種種，正正是羅映潮、黃啟樂鎂光燈背後的生活寫照。兩年光陰，似長非長，似短非短，但時間對於羅映潮、黃啟樂這樣的年輕運動員來說，絕對是寶貴。羅映潮、黃啟樂同說道，過去這段時間，他們既難練習，亦無法比賽，難以吸收大賽經驗。羅映潮說，場館重啟，一班跑手絕對感到高興，過去兩年無場地練習之苦是無法想像。她分享，疫情下練習場關閉多時，只好改以跑街練習，「不過跑街要避人，而且易生危險，仆倒隨時很大件事，加上要避暑，有一段時間要改在凌晨四、五點跑步」，男友家附近的馬鞍山海濱長廊是他們其中一個練習場地。為了有系統地練習和方便計時，他們試過半夜潛入運動場練習，天光之前離去，免被場館人員發現，事後回想仍感到膽顫心驚，甚至覺得瘋狂。有工作在身 難投入訓練體壇幾乎完全停擺兩年，終於有比賽讓羅映潮、黃啟樂展現實力，但二人的跑步生涯卻被疫症拖後。「很多比賽要延後或取消，疫後一些資格要重新認證，現在的我不像從前，至少現在有工作在身」，剛成為中學英文科老師的羅映潮如是道，未來計劃再進修，現在不能隨便報名參賽，事前一定要有周詳計劃作前期訓練，身體變化也很重要，「每個人的頂峰也有限期。」渣馬之前，羅映潮已有多次大賽經驗，曾到澳洲參賽，也曾趁封關前飛到日本參加半馬比賽，並以一小時十九分二十六秒創下個人最佳成績。她說，該次比賽令她見識更廣，不止是認識更多世界各地的跑友，還了解到外國跑界文化。這次比賽更令她確信，想要成為全職運動員，「至少要為香港出戰一次。」「至少為香港出戰一次」黃啟樂則在中四到美國交流時，誤打誤撞下接觸跑步。他憶說，當年被人「老點」跑到鄰鎮買快餐，多次邊跑邊探路無果，始發現距離鄰鎮有八十公里，最終打消吃快餐的念頭，卻被老師誤以為喜歡長跑，繼而參加訓練，如是者發掘出屬於他的跑道。不過他亦有過低潮，一九年為了奪得大專學界越野冠軍，過度訓練，令膝頭受傷，醫生一度叫他放棄跑步。幸得當時仍是朋友的羅映潮，和其他同伴打氣，終於走出低潮。不像女友，黃啟樂今屆全馬賽是他的「處女賽」，得到冠軍，他也感到難以置信。他說，未來反而想參加十公里或者半馬比賽，希望藉此學習箇中技巧，讓他可以在日後全馬路上發揮得更好，出戰更多世界性比賽。當下，他們共同定下的目標就是參加奧運，可以是巴黎奧運，也可以是洛杉磯奧運。